Doppio infortunio in meno di un' ora sulle piste da sci soccorsi due giovani
Altri due brutti infortuni sulle piste da sci di Bobbio. Dopo la caduta di questa mattina, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire nuovamente nel pomeriggio di Santo Stefano per prestare aiuto, questa volta, a due giovani. In entrambi i casi l'allarme è scattato in codice giallo, media gravità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)
Leggi anche: Giorgio Oliva, l’imprenditore con l’elicottero sulle piste da sci: “Dipinto come un arrogante, ora vengo minacciato”
Doppio infortunio in meno di un'ora sulle piste da sci, soccorsi due giovani - Dopo la caduta di questa mattina, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire nuovamente nel pomeriggio di Santo Stefano per prestare aiuto, ... leccotoday.it
Doppio infortunio in casa Monaco - L’AS Monaco FC dovrà fare a meno per un mese di due pedine importanti, dopo gli infortuni al ginocchio occorsi al difensore Josef Oshadogan e al centrocampista Lucas Bernardi. it.uefa.com
Doppio infortunio per l'Inter: Calhanoglu e Acerbi ko contro il Liverpool facebook
Conceição: da bordocampo La per l'infortunio Le all'arbitro @DavideBernardi6 BordoCam #JuveRoma è disponibile ora su #DAZN! #Conceicao x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.