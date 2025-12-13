Atterra con l’elicottero sulle piste da sci del Maniva | imprenditore multato

Un imprenditore bresciano di 66 anni, Bortolo Giorgio Oliva, è stato multato dopo aver atterrato con l’elicottero sulle piste da sci del Maniva. Un episodio analogo era avvenuto un anno fa a Madonna di Campiglio, sollevando polemiche e discussioni sulla legalità di simili azioni in aree sciistiche protette.

Un anno fa era atterrato con l' elicottero sulle piste di Madonna di Campiglio, oggi il gesto si è ripetuto su quelle bresciane del Maniva: protagonista è l'imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni. L’atterraggio senza autorizzazione e la discesa sugli sci Dopo aver “parcheggiato” l’elicottero direttamente sulla pista, senza avere le autorizzazioni, l’uomo ha indossato gli. Feedpress.me Atterra con l’elicottero sulle piste da sci, imprenditore bresciano multato: lo aveva già fatto qualche mese fa - Giorgio Borolo Oliva, 66 anni, aveva compiuto la stessa manovra lo scorso aprile, ma a Madonna di Campiglio. msn.com

