PlayStation Plus Extra e Premium | il ricchissimo catalogo di dicembre 2025

Dicembre 2025 si conferma come uno dei mesi più ricchi di novità per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, offrendo un catalogo variegato e di alto livello. Con numerosi titoli disponibili, gli utenti possono godere di un mese all'insegna dell'intrattenimento e della qualità, consolidando il valore dell'abbonamento in questo periodo di fine anno.

Dicembre si chiude con uno dei mesi più solidi dell’anno per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Sony ha infatti annunciato ufficialmente i nuovi titoli in arrivo nel Catalogo Giochi e nel Catalogo Classico, componendo una selezione che unisce grandi produzioni moderne, avventure cooperative per tutta la famiglia e un ritorno prestigioso dal passato PlayStation. Tutti i giochi saranno utilizzabili dal 16 dicembre, ad eccezione di Skate Story, già disponibile dall’8 dicembre. PS Plus Extra e Premium – Gamerbrain.net Assassin’s Creed Mirage. L’avventura di Basim approda nel servizio con la sua formula ispirata all’anima più classica della serie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium: il ricchissimo catalogo di dicembre 2025

PlayStation Plus Extra e Premium: I Giochi di Dicembre 2025 - Sony ha svelato ufficialmente il catalogo giochi disponibile a dicembre per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, insieme alle aggiunte del Catalogo Classico per i membri Premium. Si legge su techgaming.it

PS Plus dicembre 2025: quali Extra e Premium stanno arrivando e quando? - Ecco quando arrivano i giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre 2025, quali titoli sono già confermati e le date ufficiali. Riporta icrewplay.com

PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi di dicembre dlvr.it/TPlMfH #PlayStation #PlayStationPlus #Videogiochi #GamingNews #PS5 Vai su X

Assassin's Creed Mirage guida la lista dei nuovi giochi del PS Plus Extra e Premium. Cosa ne pensate delle aggiunte di questo mese? https://gametimers.it/playstation-plus-extra-e-premium-dicembre-2025-svelati-i-nuovi-giochi-per-ps4-e-ps5/ - facebook.com Vai su Facebook