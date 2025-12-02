PS Plus Extra e Premium | nuovi giochi in uscita a dicembre 2025 Sony aggiorna ancora la lista

Sony ha aggiornato in modo silenzioso l’elenco dei titoli destinati a lasciare il catalogo PS Plus Extra e Premium nel mese di dicembre 2025, introducendo ulteriori rimozioni rispetto alla comunicazione iniziale. La sezione “Ultima occasione per giocare” del PlayStation Store è stata modificata per due volte nel giro di pochi giorni, portando il totale delle aggiunte non annunciate a tre nuovi giochi. Secondo l’aggiornamento del 1° dicembre, tutti i titoli elencati verranno rimossi il 16 dicembre 2025, data che coinciderà anche con l’arrivo del nuovo catalogo mensile del servizio. PS Plus Extra e Premium – Gamerbrain. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - PS Plus Extra e Premium: nuovi giochi in uscita a dicembre 2025, Sony aggiorna ancora la lista

