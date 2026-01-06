Padova capitale del sogno americano Alla Kioene Arena il Draft Jr NBA 2026

Il Draft Jr. NBA 2026 ha portato l’atmosfera della NBA a Padova, rendendo la Kioene Arena il centro del basket giovanile regionale. L’evento, svoltosi lunedì 5 gennaio, ha coinvolto giovani atleti e appassionati, offrendo un’occasione di confronto e crescita nel cuore del Veneto. Un momento importante per lo sviluppo del talento emergente e per promuovere la pallacanestro tra le nuove generazioni.

La magia della Nba ha invaso lunedì 5 gennaio la Kioene Arena di Padova, trasformando il capoluogo veneto nell'epicentro del basket giovanile regionale. In una cornice di pubblico straordinaria, con oltre 1500 persone tra atleti, famiglie e appassionati, si è svolto ufficialmente il Draft Event. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Padova capitale del sogno americano. Alla Kioene Arena il Draft Jr. NBA 2026 Leggi anche: Marracash – Palazzi25 alla Kioene Arena di Padova Leggi anche: Marco Masini alla Kioene Arena di Padova La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Padova capitale del sogno americano. Alla Kioene Arena il Draft Jr. NBA 2026 - In una cornice di pubblico straordinaria, con oltre 1500 persone tra atleti, famiglie e appassionati, si è svolto ufficialmente il Draft Event del Jr. padovaoggi.it

GIÙ LE MANI DAL VENEZUELA! Presidio di emergenza a Padova Sabato 3 gennaio ore 18 sul Listòn - via VIII febbraio Stanotte l'esercito statunitense ha iniziato a bombardare il Venezuela colpendo ripetutamente la capitale Caracas e altre regioni del paese - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.