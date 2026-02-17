Morto Jesse Jackson il reverendo paladino dei diritti civili | sfilò a Selma con Martin Luther King
Una delle figure più conosciute nel panorama della difesa dei diritti civili, il reverendo Jesse Jackson, è deceduto oggi all'età di 84 anni. Ad annunciare la morte dell'attivista è stata la sua famiglia con una nota a Nbc News. "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo", si legge nella missiva, che in pochi attimi ha fatto il giro del mondo. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma i suoi famigliari hanno riferito che l'uomo è morto serenamente, circondato dai suoi affetti.
