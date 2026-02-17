Addio a Jesse Jackson il reverendo afroamericano icona dei diritti civili Fu al fianco di Martin Luther King nella celebre marcia di Selma
Jesse Jackson, noto per la sua lunga battaglia per i diritti civili, è morto oggi a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva debilitato negli ultimi anni. La sua morte arriva dopo una vita dedicata alla difesa delle minoranze e alla lotta contro le ingiustizie sociali, tra cui la partecipazione alla storica marcia di Selma con Martin Luther King. Jackson aveva anche tentato due volte di diventare presidente degli Stati Uniti, senza riuscirci.
È morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili negli Stati Uniti. Aveva 84 anni. A dare la notizia sono stati i figli: «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo». Questo il suo ritratto, firmato da Massimo Gaggi. Diciassette luglio 1960. Nell'America repubblicana e ancora segregazionista di Dwight Eisenhower, mentre John Kennedy, che diventerà qualche mese dopo il presidente della «nuova frontiera», è in piena campagna elettorale contro Richard Nixon, a Greenville, South Carolina, un ragazzo di 19 anni entra, insieme ad altri sette compagni, nella biblioteca comunale della città.
Stati Uniti. Addio al reverendo Jesse Jackson, paladino dei diritti civiliLo ha annunciato la famiglia in una nota: La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone
Usa, addio al reverendo Jesse Jackson: fu paladino dei diritti civiliÈ morto il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza statunitense. Aveva 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota
