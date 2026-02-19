Proteste Pro-Pal blitz Digos a Torino

10.0 Cinque arresti domiciliari, 12 obblighi di firma.Sono le misure notificate dalla Digos di Torino. Lo riferiscono i collettivi del centro sociale Askatasuna, che parlano di "repressione sulle lotte per la Palestina a Torino". "La Procura di Torino continua a costruire il proprio castello di carte. A Torino da mesi si stanno susseguendo operazioni di polizia quasi settimanali contro le lotte, in un attacco che non accenna a fermarsi. Ma anche le lotte non si fermano, saremo già questo weekend a Livorno", scrivono i collettivi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Torino, blitz polizia: fermi per le violenze ai cortei pro-PalDalla prima mattinata, la Polizia di Stato di Torino ha avviato l'operazione 'Riot', sotto la supervisione della Procura, per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani coinvolti nelle violenze durante i cortei pro-Pal.

Torino, blitz della Polizia all'alba: violenze pro-Pal, chi c'è tra i fermatiQuesta mattina la Polizia di Torino ha avviato l'operazione Riot, sotto la supervisione della Procura, per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani sospettati di aver partecipato ai disordini pro-Palestina del 3 ottobre.

