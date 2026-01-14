Torino blitz polizia | fermi per le violenze ai cortei pro-Pal

Dalla prima mattinata, la Polizia di Stato di Torino ha avviato l’operazione ‘Riot’, sotto la supervisione della Procura, per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani coinvolti nelle violenze durante i cortei pro-Pal. L’intervento mira a fare chiarezza sui disordini avvenuti il 3 ottobre, contribuendo alla ricostruzione dei fatti e al mantenimento della sicurezza pubblica.

Dalle prime ore del mattino è in corso l’operazione ‘Riot’ condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino, con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti lo scorso 3 ottobre a Torino. I disordini scoppiarono in piazza Castello e in via Po, a Torino, al termine di una manifestazione pro-Pal. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

