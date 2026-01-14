Torino blitz della Polizia all' alba | violenze pro-Pal chi c' è tra i fermati

Questa mattina la Polizia di Torino ha avviato l’operazione Riot, sotto la supervisione della Procura, per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di giovani sospettati di aver partecipato ai disordini pro-Palestina del 3 ottobre. L’intervento ha coinvolto diversi fermati, nell’ambito di un’indagine volta a chiarire le responsabilità e a garantire la sicurezza pubblica.

Dalle prime ore del mattino è in corso l’operazione Riot  condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino, con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti lo scorso 3 ottobre a Torino. I disordini scoppiarono in piazza Castello e in via Po, a Torino, al termine di una manifestazione pro-Pal. Tra le persone fermate ci sarebbero anche minorenni. Il blitz all'alba è la conferma della "tolleranza zero" nei confronti delle frange violente che hanno caratterizzato le manifestazioni di piazza degli ultimi mesi, spesso legate a doppio filo con il centro sociale Askatasuna, il più importante di Torino e forse di tutta Italia per capacità organizzative, sgomberato a fine 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

