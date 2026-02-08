Nel Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026, anche quest’anno vengono distribuiti gratuitamente profilattici agli atleti. La misura, ormai consolidata fin da Seoul, punta a promuovere il sesso sicuro tra i partecipanti. Un video ha mostrato il momento della consegna, confermando che anche questa volta l’attenzione alla salute sessuale continua ad essere una priorità all’interno della struttura.

Anche nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, come già succede da Seoul in poi, agli atleti vengono distribuiti gratuitamente i condom per il sesso sicuro. Il presidente della Regione, Attilio Fontana: "Dal punto di vista sanitario, la Lombardia è in campo a 360° per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane". Anche nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, come già succede da Seoul in poi, agli atleti vengono distribuiti gratuitamente i condom per il sesso sicuro. Il presidente della Regione, Attilio Fontana: "Dal punto di vista sanitario, la Lombardia è in campo a 360° per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Profilattici gratuiti nel Villaggio Olimpico, il video-spoiler dell'atleta ai Giochi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Villaggio Olimpico

Nel Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 arrivano i preservativi gratuiti con il logo della Regione Lombardia.

Gli atleti che stanno visitando il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 si sono trovati davanti a una sorpresa inaspettata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villaggio Olimpico

Argomenti discussi: Milano-Cortina, le prime Olimpiadi senza preservativi: la Sueddeutsche Zeitung si preoccupa.

Sesso sicuro nel Villaggio Olimpico, ecco i profilattici gratuiti con logo Regione Lombardia. Fontana: Nessun imbarazzoAmore protetto ai Giochi di Milano-Cortina 2026, il video di un’atleta sui social riapre il dibattito sui condom. La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso. Battaglia alle malattie ... ilgiorno.it

Milano Cortina, nel Villaggio anche i profilattici: la sorpresa degli atleti(Adnkronos) – Qui c’è tutto. Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 soddisfa tutte le richieste degli atleti, che ... cremonaoggi.it

Nel villaggio olimpico Milano-Cortina l’arrivo della squadra italiana maschile di Hockey, forza azzurri facebook

Attilio #Fontana: “Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso le malatti x.com