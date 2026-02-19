Pronostico Lens-Monaco | non mollano la vetta

Il match tra Lens e Monaco, previsto sabato nella ventitreesima giornata di Ligue 1, nasce dalla voglia di entrambe le squadre di mantenere la posizione in classifica. Il Lens, forte della sua serie positiva, cerca di consolidare il primo posto, mentre il Monaco spera di recuperare punti importanti dopo alcune sconfitte recenti. La partita si preannuncia combattuta, con i padroni di casa pronti a sfruttare il fattore campo. La sfida si svolge allo stadio di Lens, con circa 35.000 tifosi pronti a sostenere le loro squadre.

Lens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Lens ha sfruttato nel migliore dei modi la sconfitta della scorsa settimana del Psg, andando a vincere sul campo del Paris FC e riprendendosi la testa della classifica del massimo campionato francese. E di certo in questo momento i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di mollarla. E riusciranno ad avere la meglio sul Monaco per una serie di motivi che adesso vi andiamo a spiegare.

