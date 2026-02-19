Pronostico Lens-Monaco | non mollano la vetta
Il match tra Lens e Monaco, previsto sabato nella ventitreesima giornata di Ligue 1, nasce dalla voglia di entrambe le squadre di mantenere la posizione in classifica. Il Lens, forte della sua serie positiva, cerca di consolidare il primo posto, mentre il Monaco spera di recuperare punti importanti dopo alcune sconfitte recenti. La partita si preannuncia combattuta, con i padroni di casa pronti a sfruttare il fattore campo. La sfida si svolge allo stadio di Lens, con circa 35.000 tifosi pronti a sostenere le loro squadre.
Lens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Lens ha sfruttato nel migliore dei modi la sconfitta della scorsa settimana del Psg, andando a vincere sul campo del Paris FC e riprendendosi la testa della classifica del massimo campionato francese. E di certo in questo momento i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di mollarla. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E riusciranno ad avere la meglio sul Monaco per una serie di motivi che adesso vi andiamo a spiegare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Lens-Auxerre: ritorno immediato in vettaL'incontro tra Lens e Auxerre, nella diciottesima giornata di Ligue 1, si disputa sabato alle 17.
Rennes sorprende il PSG, dando a Lens l’opportunità di conquistare la vetta.Rennes ha battuto il Paris Saint-Germain, sorprendendo tutti, dopo aver cambiato allenatore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Champions League, Monaco-PSG: pronsotico, formazioni e dove vederla; Pronostico Monaco-Psg, derby francese nei playoff di Champions; Pronostico Lens-Monaco 21 Febbraio 2026: 23ª Giornata di Ligue 1; Pronostici 21 febbraio 2026 Ligue 1.
Pronostico Lens vs Monaco – 21 Febbraio 2026La sfida di Ligue 1 tra Lens e Monaco si gioca il 21 Febbraio 2026 alle 17:00, nello storico Stadio Bollaert-Delelis. Una cornice che promette intensità e ... news-sports.it
Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di filaMonaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì ... ilveggente.it
La partita contro l'Auxerre, penultima in classifica, sembrava ormai stregata per il PSG. Con gli uomini di Luis Enrique privi di elementi importanti, portano a casa tre punti importantissimi in attesa del match di domani tra OM e Lens. Nonostante un inizio aggres facebook