Rennes sorprende il PSG dando a Lens l’opportunità di conquistare la vetta

Rennes ha battuto il Paris Saint-Germain, sorprendendo tutti, dopo aver cambiato allenatore. La squadra ha approfittato delle nuove idee del tecnico per mettere sotto pressione i parigini, che hanno subito un gol decisivo nel secondo tempo. Questa vittoria apre la strada a Lens, che ora può superare il PSG in classifica.

"> Rennes sorprende il PSG dopo il cambio di allenatore. Il calcio francese ha riservato una grande sorpresa nella scorsa giornata di Ligue 1. Il Rennes, appena quattro giorni dopo aver esonerato l’allenatore Habib Beye, ha conquistato una vittoria incredibile contro il Paris Saint-Germain, infliggendo un 3-1 che ha interrotto la striscia vincente di sette partite del club parigino. Questa prestazione straordinaria ha rimesso in discussione le dinamiche del campionato, accendendo i riflettori su una squadra che sembrava in difficoltà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Nel sabato della sedicesima giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain mantiene la testa della classifica grazie agli anticipi, con successi che rafforzano la sua posizione.

