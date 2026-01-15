Pronostico Lens-Auxerre | ritorno immediato in vetta

L'incontro tra Lens e Auxerre, nella diciottesima giornata di Ligue 1, si disputa sabato alle 17. Una sfida importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica. In questa occasione, analizzeremo le statistiche, le probabili formazioni e forniremo un pronostico obiettivo per aiutare a comprendere l’andamento del match. La partita sarà trasmessa in diretta TV, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire il confronto.

Lens-Auxerre è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Probabilmente il Lens, quando nel pomeriggio di sabato scenderà in campo in casa contro l'Auxerre, sarà secondo in classifica visto che il Psg, nell'anticipo del giorno prima, la sua partita la dovrebbe vincere. Ulteriori motivazioni, per l'attuale capolista del campionato francese, per fare bene. Non che manchino eh (e come potrebbero) ma avere una spinta in più fa sempre bene. Elisha Owusu si è affermato come un perno del centrocampo dell'Auxerre, contribuendo con una solida presenza difensiva nei suoi 535 minuti di gioco stagionale.

