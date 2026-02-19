Pronostico Jagiellonia-Fiorentina | l’obiettivo è limitare i danni
La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca giovedì alle 21:00, in occasione dell’andata degli spareggi di Conference League. La causa è l’obiettivo della Fiorentina di contenere i danni in vista del ritorno, dopo una recente serie di risultati altalenanti. La squadra toscana punta a non subire troppi gol in trasferta, cercando di mantenere aperta la qualificazione. I viola affrontano una formazione polacca determinata a sfruttare il fattore casa. I tifosi attendono con ansia questa sfida decisiva.
Jagiellonia-Fiorentina è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per questa Fiorentina, ancora impantanata in zona retrocessione, la Conference League rischia di essere una pericolosa distrazione. I viola ad inizio anno avevano ambizioni completamente diverse ma oggi le priorità sono altre. Un peccato, dal momento che l’edizione 2025-26 della terza competizione continentale, a giudicare dai nomi delle squadre partecipanti, appariva oggettivamente “abbordabile”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico AZ Alkmaar-Jagiellonia: seconda di fila per evitare l’incuboLa sfida tra AZ Alkmaar e Jagiellonia, in programma giovedì alle 21:00, apre la sesta giornata della fase a gironi di Conference League.
Calcio, Playoff Conference, sarà Jagiellonia-FiorentinaIl 16 gennaio a Nyon sono stati annunciati gli accoppiamenti per i playoff della Conference League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Jagiellonia-Fiorentina quote andata playoff Conference; Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: analisi e probabili formazioni Conference League 19/02/2026; Jagiellonia-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostici Jagiellonia Bia?ystok-Fiorentina: Statistiche, Analisi, Dove in TV 19.02.2026 Conference League.
Jagiellonia-Fiorentina, il pronostico: Vanoli prova a vincere col turnoverPronostico Jagiellonia-Fiorentina quote analisi statistiche andata playoff Conference League in programma giovedì 19 febbraio alle 21 ... gazzetta.it
Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnoverAtmosfera europea a Bialystok, dove l'andata dei playoff di Conference League mette di fronte Jagiellonia e Fiorentina. Pronostico Jagiellonia-Fiorentina. tuttomercatoweb.com
La probabile formazione di LaViola.it per la partita di Conference League contro lo Jagiellonia facebook
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/wBCWRrP #scommesse #pronostici x.com