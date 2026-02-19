La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si gioca giovedì alle 21:00, in occasione dell’andata degli spareggi di Conference League. La causa è l’obiettivo della Fiorentina di contenere i danni in vista del ritorno, dopo una recente serie di risultati altalenanti. La squadra toscana punta a non subire troppi gol in trasferta, cercando di mantenere aperta la qualificazione. I viola affrontano una formazione polacca determinata a sfruttare il fattore casa. I tifosi attendono con ansia questa sfida decisiva.

Jagiellonia-Fiorentina è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per questa Fiorentina, ancora impantanata in zona retrocessione, la Conference League rischia di essere una pericolosa distrazione. I viola ad inizio anno avevano ambizioni completamente diverse ma oggi le priorità sono altre. Un peccato, dal momento che l’edizione 2025-26 della terza competizione continentale, a giudicare dai nomi delle squadre partecipanti, appariva oggettivamente “abbordabile”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: l’obiettivo è limitare i danni

Pronostico AZ Alkmaar-Jagiellonia: seconda di fila per evitare l’incuboLa sfida tra AZ Alkmaar e Jagiellonia, in programma giovedì alle 21:00, apre la sesta giornata della fase a gironi di Conference League.

Calcio, Playoff Conference, sarà Jagiellonia-FiorentinaIl 16 gennaio a Nyon sono stati annunciati gli accoppiamenti per i playoff della Conference League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.