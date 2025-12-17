La sfida tra AZ Alkmaar e Jagiellonia, in programma giovedì alle 21:00, apre la sesta giornata della fase a gironi di Conference League. Un match fondamentale per entrambe le squadre, che cercano punti per consolidare le proprie chance di qualificazione. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostico sulla sfida.

© Ilveggente.it - Pronostico AZ Alkmaar-Jagiellonia: seconda di fila per evitare l’incubo

AZ Alkmaar-Jagiellonia è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Entrambe in questo momento si trovano dentro una posizione che permetterebbe di andare a giocarsi i playoff. Però, c’è da dire, che l’AZ ha ottime possibilità qualora riuscisse a prendersi il bottino pieno, anche di evitare l’incubo degli spareggi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Due partite in meno, inoltre, nel corso di una stagione ricca di impegni, è sempre meglio non farle, soprattutto per quello che possono portare via in termini di forze fisiche e mentali. Ilveggente.it

Leggi anche: Pronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila

Leggi anche: Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: seconda volta di fila

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

AZ Alkmaar vs Jagiellonia Anteprima UEFA Europa Conference League

Pronostico Drita vs AZ Alkmaar – 11 Dicembre 2025 - Alla vigilia della UEFA Europa Conference League, il match tra Drita e AZ Alkmaar, in programma l’11 Dicembre 2025 alle 18:45 presso lo Stadioi Fadil Vokrri, si presenta come una sfida dal peso ... news-sports.it

#HeerenveenAz - Scopri le formazioni ufficiali, quote e pronostici di Heerenveen-AZ Alkmaar, domenica 23 novembre alle 12:15. Non perdere tutte le news sulla sfida! - facebook.com facebook