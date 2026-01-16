Calcio Playoff Conference sarà Jagiellonia-Fiorentina
Il 16 gennaio a Nyon sono stati annunciati gli accoppiamenti per i playoff della Conference League. La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia, con la partita di andata in Polonia il 19 febbraio e il ritorno a Firenze il 26 febbraio. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso della squadra toscana verso la qualificazione ai turni successivi della competizione europea.
Roma, 16 gen. (askanews) – A Nyon sorteggiati gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League: la Fiorentina sfiderà lo Jagiellonia (andata 19 febbraio in Polonia, ritorno a Firenze il 26 febbraio). Sono attualmente al terzo posto nel campionato polacco, ma il club è anche riuscito a strappare un punto allo Strasburgo capolista in Conference durante la fase campionato. Se passa agli ottavi Strasburgo o Rakov. Tutti gli abbinamenti dei playoff Lato argentosinistro: KuPS-Lech Poznan Noah-AZ Zrinjski-Crystal Palace Jagiellonia-FIORENTINA. Lato verdedestro: Skhenija-Samsunspor Drita-Celje Sigma Olomuc-Losanna Omonia-Rijeka L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
