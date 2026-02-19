Il match tra Brest e Marsiglia si gioca venerdì, a causa di un infortunio che ha coinvolto il portiere titolare del Brest. La squadra francese si trova in difficoltà dopo aver perso due partite consecutive, mentre il Marsiglia cerca di consolidare la posizione in classifica. I tifosi attendono con ansia questa sfida, che promette intensità e emozioni. La partita si svolge al recente stadio di Brest, recentemente rinnovato e capace di ospitare circa 15.000 spettatori. La gara si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Brest-Marsiglia è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Manca ancora l'allenatore, al Marsiglia, dopo l'addio di De Zerbi. Una scelta, nel momento in cui andiamo online, non è arrivata, anche perché sono stati dei giorni complicati con l'addio anche del direttore sportivo Benatia che poi è tornato sui suoi passi e avrà pieni poteri fino alla fine della stagione. Ma a chi giova questa situazione? Evidente che alla domanda la risposta è una sola, a nessuno.

Pronostico Brest-Marsiglia: nella confusione un'altra amarezza

