La sfida tra Marsiglia e Lens, valida per la diciannovesima giornata di Ligue 1, si svolgerà sabato alle 21:05. In questo articolo troverai informazioni sulla partita, tra cui notizie, statistiche, probabili formazioni e un’analisi del pronostico. Un approfondimento obiettivo per comprendere meglio le dinamiche di un confronto importante nel campionato francese.

Marsiglia-Lens è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quello tra Marsiglia e Lens è sicuramente il big match di giornata. De Zerbi, che deve rimediare alla sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League e che è terzo in classifica in Patria, cerca di fermare la corsa della capolista Lens che, nel momento in cui scenderà in campo al Velodrome, sarà quasi sicuramente alle spalle del Psg. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è iniziato nel migliore dei modi il 2026 dei marsigliesi: sconfitti in finale di Supercoppa e poi costretti pure a subire una legnata interna dal Nantes. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Lens: in Patria è un’altra storia

