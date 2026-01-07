Pronostico Al-Hilal-Al Hazem | nella confusione Inzaghi resta in vetta

L’incontro tra Al-Hilal e Al Hazem, valido per la tredicesima giornata della Saudi Pro League, vede le due squadre affrontarsi in un momento di incertezza per l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. In questa analisi, si presenteranno le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.

Al-Hilal-Al Hazem è una partita valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla C’è un po’ di confusione in questo momento dentro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Cancelo è andato via, qualche altro elemento potrebbe portare – vedi il portiere – e il tecnico ha chiesto un difensore centrale che al momento non è arrivato. Inoltre si parla di un addio alla fine di questa stagione di Theo Hernandez. Il primo posto in classifica non ha portato serenità. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

