Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin a Cesenatico | a metà gennaio l’apertura

A Cesenatico sono stati completati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin, lunga 250 metri. Il percorso è stato realizzato per facilitare gli spostamenti in bicicletta verso alcune abitazioni e attività commerciali situate vicino alla ferrovia. L’apertura al pubblico è prevista per metà gennaio, offrendo un’opportunità di mobilità più sostenibile e sicura nella zona.

A Cesenatico sono terminati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale di 250 metri in via Manin, un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. A breve verrà effettuato il collaudo e l'apertura è.

