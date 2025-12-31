Sono stati completati i lavori per la nuova ciclabile e percorso pedonale di circa 250 metri in via Manin. Questa infrastruttura mira a facilitare gli spostamenti in bicicletta e a migliorare la sicurezza di residenti e commercianti nelle zone limitrofe alla ferrovia. La realizzazione rappresenta un passo importante per l’ampliamento delle reti di mobilità sostenibile nel quartiere.

Sono terminati i lavori per la realizzazione del percorso ciclabile e pedonale di 250 metri in via Manin, in un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. Siamo nel quartiere Boschetto a nord del piccolo sottopasso a senso unico all’altezza di viale Torino, immediatamente a monte della linea ferroviaria. Nei prossimi giorni sarà effettuato il collaudo e l’apertura della ciclabile è prevista tra due settimane. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale previsto di 170mila euro, di cui la maggior parte, 100mila euro, provenienti dal bando regionale ’Bike to work’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin

Leggi anche: Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin a Cesenatico: a metà gennaio l’apertura

Leggi anche: Nuova condotta di oltre un chilometro, riasfaltata strada: terminati i lavori per le nuove fognature

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin a Cesenatico: a metà gennaio l’apertura; Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin; Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin: a metà gennaio l’apertura; Lastra a Signa. Variante alla Ss 67 e lavori di adeguamento alla viabilità esistente.

Terminati i lavori per la nuova ciclabile di via Manin - Sono terminati i lavori per la realizzazione del percorso ciclabile e pedonale di 250 metri in via Manin, in un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e atti ... ilrestodelcarlino.it