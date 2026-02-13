Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri da oltre 30 anni nell' Ente Parco San Rossore

Il dottor Luca Gorreri, da oltre 30 anni nell’Ente Parco San Rossore, riceve oggi il riconoscimento del Consiglio Regionale. Un premio che celebra la sua lunga carriera dedicata alla tutela dell’ambiente e al rapporto tra uomo e natura, consegnato dal vicepresidente Antonio Mazzeo durante una cerimonia svoltasi nella sede dell’Ente. Il premio, una targa, gli viene attribuito per la sua “infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale sulla Toscana”, un impegno che ha portato a numerose pubblicazioni e iniziative sul territorio. Tra i dettagli che distinguono questa premiazione, la presenza di molti colle

La targa consegnata allo studioso riconosce "l'infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale sulla Toscana ed in particolare sul territorio del Parco" Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Pisa, Gorreri da oltre 30 anni lavora per l'Ente ed è attualmente responsabile dell'ufficio gestione faunistica e attività agricole. Nel corso della sua carriera si è occupato di agricoltura di qualità, agricoltura 4.0, micologia, ornitologia, fauna e molto altro. E' autore o co-autore di 48 libri a carattere scientifico e divulgativo su vari temi: ornitologia, gestione faunistica, agricoltura, funghi, vecchi mestieri rurali, mappe storiche, mascalcia, piante eduli spontanee, sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e molto altro.🔗 Leggi su Pisatoday.it

