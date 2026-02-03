Pagelle universitarie | Unipi prima in regione per reputazione ma Siena sorprende nella ricerca

L’Università di Pisa si conferma la più stimata in Toscana secondo il nuovo QS Europe University Rankings 2026. La classifica mette in evidenza il suo ruolo di eccellenza, anche se l’Università di Siena sorprende con buoni risultati nella ricerca. La sfida tra le università toscane si fa ancora più interessante, con Pisa che mantiene il primato e Siena che avanza.

FIRENZE – La sfida accademica in Toscana ha un vincitore chiaro. Nella nuova edizione del QS Europe University Rankings 2026, è l’Università di Pisa a guardare tutti dall’alto. L’ateneo pisano conquista la 141esima posizione assoluta, confermandosi locomotiva regionale. Il punteggio complessivo parla chiaro: 62.7. A trascinare Pisa è soprattutto la Reputazione Accademica, che tocca l’ottima quota di 79.2, unita a una solida produzione scientifica. Segue a ruota l’Ateneo di Firenze. L’Università del capoluogo si piazza al 158° posto con un punteggio di 59.9. I numeri sono buoni, ma non bastano per aggiudicarsi il primato regionale in questa tornata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Unipi Siena

Unipi ha sviluppato un sito e un’applicazione dedicati all’esplorazione e alla mappatura della flora urbana di sette città italiane, tra cui Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo.

