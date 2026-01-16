Ricerca | Unipi collabora a sito e app per esplorare e mappare la flora urbana

Unipi ha sviluppato un sito e un’applicazione dedicati all’esplorazione e alla mappatura della flora urbana di sette città italiane, tra cui Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Questo progetto mira a favorire la conoscenza e la tutela delle piante presenti negli ambienti cittadini, offrendo strumenti innovativi per cittadini, studenti e professionisti interessati alla biodiversità urbana.

Pisa, 16 gennaio 2026 – Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Sono floreurbane.it e Urban Flor@, disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, realizzati nell’ambito del progetto IDEM FLOS, che ha coinvolto il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, insieme all'Università degli Studi di Trieste, capofila del progetto, e alla Fondazione per la Flora Italiana. Le guide, riccamente illustrate, permettono di identificare la flora spontanea e alcune delle più diffuse piante coltivate nelle sette città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

