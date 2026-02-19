Prodi è stato menzognero | l’ira di Mastella dopo le frasi dell’ex premier

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha accusato Romano Prodi di aver mentito durante un’intervista a Otto e mezzo, sostenendo che le sue dichiarazioni sono state distorte. Mastella ha spiegato che Prodi ha alterato i fatti riguardo al suo coinvolgimento nella politica del 2008, accusandolo di aver diffuso informazioni false sul suo ruolo. Il primo cittadino ha anche ricordato come abbia sempre combattuto per la verità, nonostante le tensioni con l’ex premier. La polemica continua a far discutere nel mondo politico, lasciando molti a chiedersi quale sia la verità.

“Romano Prodi è stato menzognero quando ieri da Lilli Gruber a La 7 ha alluso in maniera maldestra e smemorata al fatto che io avrei avuto vantaggi politici preordinati dalla caduta del suo Governo. Fu il tempo di una inchiesta che coinvolse drammaticamente me e la mia famiglia. Da Prodi ieri è arrivata un’incredibile caduta di stile, un atto di insensibilità personale e soprattutto una sesquipedale bugia politica”, dice il sindaco Clemente Mastella in riferimento alle dichiarazioni di Prodi a Otto e mezzo sulla caduta del suo Governo il 24 gennaio 2008. “Vergognosamente e con una pavidità politica per cui oggi, a nome di molti, Prodi dovrebbe solo chiedermi scusa, fui lasciato solo mentre un’inchiesta, poi rivelatasi infondata, travolgeva la mia carriera politica e i miei affetti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

