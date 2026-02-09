Guerriglia contro le Olimpiadi a Milano l’ira della premier | Nemici dell’Italia vanificate il lavoro di tutti

La tensione a Milano sale mentre gruppi di manifestanti si scontrano con le forze dell’ordine. Le immagini mostrano una città divisa, con qualche protesta che si fa sempre più violenta. La premier non nasconde la sua rabbia e accusa gli antagonisti di vanificare il lavoro di anni per portare le Olimpiadi in Italia. La situazione resta calda e nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

Roma – Le immagini che arrivano da Milano raccontano una frattura che va ben oltre gli scontri di piazza. Da una parte la città-cantiere delle Olimpiadi invernali 2026, proiettata sulla vetrina globale, dall’altra la solita spirale di violenza che accompagna alcune manifestazioni e che finisce per oscurare tutto il resto. Caschi, petardi, pietre e perfino pezzi di cemento lanciati contro le forze dell’ordine. E, sullo sfondo, un clima politico sempre più teso. La condanna è trasversale ma assume toni durissimi nel centrodestra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla apertamente di «nemici dell’Italia e degli italiani», accusando chi manifesta contro i Giochi di danneggiare l’immagine del Paese e di vanificare il lavoro di migliaia di volontari e operatori impegnati nell’organizzazione dell’evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stamattina a Milano alcune decine di persone si sono radunate per manifestare contro le Olimpiadi invernali.

La premier Meloni attacca chi si oppone alle Olimpiadi di Milano-Cortina, definendoli “delinquenti” e nemici dell’Italia.

Argomenti discussi: Guerriglia black bloc contro le Olimpiadi: il cambio di vestiti coperto dai fumogeni, caschi e maschere antigas per l’assalto; Milano, corteo contro le Olimpiadi: così la manifestazione è impazzita al Corvetto. Agli agenti lanciato anche un blocco di cemento rubato da un cantiere; Meloni, chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia; A Milano il corteo contro le Olimpiadi: tensioni tra un gruppo di manifestanti e la polizia. Cinque fermati.

