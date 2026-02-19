L’ira di Mastella dopo le frasi di Prodi | Fui vergognosamente lasciato solo eppure vinse grazie a me

Clemente Mastella si infuria dopo le parole di Romano Prodi, che ha accusato di aver ottenuto benefici politici dalla caduta del suo governo. Mastella spiega di essere stato lasciato solo in quei momenti difficili e sottolinea di aver contribuito alla vittoria, anche se nessuno gli ha riconosciuto il merito. La sua denuncia arriva dopo che Prodi ha fatto alcune affermazioni su un presunto accordo preelettorale. Mastella insiste sul fatto che la sua presenza politica era decisiva e che la sua assenza ha indebolito il centrodestra.

Tempo di lettura: 2 minuti "Romano Prodi è stato menzognero quando ieri da Lilli Gruber a La 7 ha alluso in maniera maldestra e smemorata al fatto che io avrei avuto vantaggi politici preordinati dalla caduta del suo Governo. Fu il tempo di una inchiesta che che ha coinvolto drammaticamente me e la mia famiglia. Da Prodi ieri è arrivata una incredibile caduta di stile, un atto di insensibilità personale e soprattutto una sesquipedale bugia politica", lo dice il sindaco Clemente Mastella in riferimento ad alcune dichiarazioni di Romano Prodi a Otto e mezzo sulla caduta del suo Governo il 24 gennaio 2008.