Alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il rapper Ghali solleva polemiche. Su Instagram, ha scritto che non potrà cantare l’inno d’Italia né usare l’arabo durante l’evento, definendo tutto “un gran teatro”. La sua dichiarazione ha acceso subito le discussioni sui social e tra gli organizzatori.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per questa sera allo stadio di San Siro, il rapper Ghali ha pubblicato un post polemico su Instagram che ha immediatamente acceso il dibattito. Il cantante milanese di origini tunisine, che si esibirà sul palco insieme a star internazionali come Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, ha svelato i retroscena della sua partecipazione all’evento, denunciando quella che percepisce come una censura. Nel messaggio, pubblicato in tre lingue (italiano, inglese e arabo) e intitolato semplicemente A domani, Ghali scrive: “So che è tutto un gran teatro”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Olimpiadi 2026, Ghali svela le restrizioni sulla sua partecipazione: “Niente inno d’Italia, niente arabo. È tutto un gran teatro”

Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social.

#Milano-Cortina 2026 || Ghali si scaglia contro l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina, denunciando di non poter cantare l’inno d’Italia e di aver visto tagliata la lingua araba dalla poesia sulla pace.

