Immobile ancora fuori | niente convocazione col Bologna rientro rinviato

Il Bologna affronta la Cremonese con l’obiettivo di proseguire la sua marcia tra campionato ed Europa League, ma dovrà farlo ancora una volta senza Ciro Immobile. L’attaccante, assente da settimane, non compare nemmeno stavolta nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano, nonostante il recente ritorno agli allenamenti con il gruppo. Nome completo Ciro Immobile Posizione Attaccante Squadra attuale Bologna Nazione Luogo di nascita Torre Annunziata Data di nascita Febbraio 20, 1990 00:00 Età 35 Peso (Kg) 78 Altezza (cm) 185 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 1 - Per Game Partite iniziate 1 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Immobile ancora fuori: niente convocazione col Bologna, rientro rinviato

