L’AI esce dallo schermo e mette i piedi per terra Siamo pronti?

L’intelligenza artificiale generativa sta diventando parte della nostra quotidianità, passando dal virtuale alla realtà concreta. È importante comprendere come questa tecnologia influenzerà il nostro modo di vivere e lavorare, e quali sfide ci attendono. Con un approccio riflessivo e informato, possiamo prepararci ad affrontare i cambiamenti, consapevoli che il futuro dell’AI è ancora in fase di definizione.

Quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, pensiamo al futuro. Ma il futuro vero deve ancora arrivare. Quello che vediamo oggi è un’AI confinata nel digitale: si nutre di dati provenienti da Internet, elabora testi e immagini, restituisce output su uno schermo. Presupponiamo che il web sia la realtà, che Wikipedia contenga la vita, che i dati di addestramento dei Large Language Models rappresentino il mondo. È una presunzione enorme. Internet non è la realtà. È una sua rappresentazione parziale, filtrata, spesso distorta. Una fotografia sbiadita di un universo che continua a esistere, a muoversi, a trasformarsi al di fuori dei server. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’AI esce dallo schermo e mette i piedi per terra. Siamo pronti? Leggi anche: Live Action Role-Playing, quando il videogioco esce dallo schermo e diventa reale Leggi anche: Fantozzi esce dallo schermo e approda al Wao: in mostra i faketicci del ragioniere più famoso d'Italia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: CES 2026: le novità più interessanti tra AI, smart home e nuovi PC; Esce Virtus Aura: la nuova linea bianconera da domani in Arena!; Non fatevi ingannare da ciò che è gratis: Gratteri e Nicaso, l'antimafia spiegata ai ragazzi; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime). L’avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani: Chi esce dal partito finisce nel nullaMatteo Salvini si prepara a ricevere la notizia dello strappo dei leghisti vicini al generale Vannacci, pronti a confluire in una forza nuova e alternativa ... fanpage.it Salvini avverte Vannacci: Chi esce fuori dalla Lega poi finisce nel nullaDal palco di Rivisondoli il leader leghista lancia messaggi duri ai dissidenti, difende l’incontro ... msn.com OMICIDIO A SCUOLA La violenza esce dallo schermo Quando da spettatori diventiamo attori Quando le risse non sono più un’eccezione. Quando la violenza non ci sciocca più. Quando ciò che vediamo ogni giorno da spettatori ci trasforma, lentamente, in att facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.