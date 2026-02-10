Meta sotto processo l’azienda accusata di sfruttamento sessuale sui social | i dettagli

Meta dovrà affrontare un procedimento legale dopo che è stata accusata di non aver tutelato i minori dallo sfruttamento sessuale sui social. Le autorità hanno avviato un’indagine che mette sotto accusa la multinazionale di Mark Zuckerberg, accusata di aver lasciato i minori vulnerabili a contenuti dannosi. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza dei giovani utenti e sulla responsabilità delle piattaforme digitali.

La multinazionale statunitense di Mark Zuckerberg, Meta, andrà a processo con l’accusa di non aver protetto minori dallo sfruttamento sessuale. Inoltre, è incriminata di aver fornito informazioni fuorvianti sulla sicurezza delle sue piattaforme. I social come terreno fertile per i predatori. Le accuse mosse nei confronti di Meta sono tutt’altro che irrilevanti. L’accusa sostiene che gli algoritmi e alcune funzionalità degli account di Meta incoraggino un uso eccessivo tra i più giovani, creando inoltre un “terreno fertile” per i predatori. Ciò che impugnano i procuratori è la consapevolezza dell’azienda sugli effetti dannosi, violando quindi le leggi statali volte a tutelare i consumatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Meta a processo per sfruttamento sessuale di minori, ondata di cause contro Big TechBasato su profili sotto copertura che si fingevano bambini, è la prima causa trattata separatamente da altre analoghe in un contesto di alta conflittualità legale caratterizzato da class-actions a tut ... msn.com

Meta, Snap, TikTok e YouTube: la prossima settimana inizierà il più grande processo ai social networkMartedì negli Stati Uniti inizierà il primo processo civile che accusa Meta, YouTube e TikTok di avere favorito comportamenti compulsivi e danni psicologici. Sotto esame funzioni come infinite scroll, ... hwupgrade.it

