Meta sotto processo l’azienda accusata di sfruttamento sessuale sui social | i dettagli
Meta dovrà affrontare un procedimento legale dopo che è stata accusata di non aver tutelato i minori dallo sfruttamento sessuale sui social. Le autorità hanno avviato un’indagine che mette sotto accusa la multinazionale di Mark Zuckerberg, accusata di aver lasciato i minori vulnerabili a contenuti dannosi. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza dei giovani utenti e sulla responsabilità delle piattaforme digitali.
La multinazionale statunitense di Mark Zuckerberg, Meta, andrà a processo con l’accusa di non aver protetto minori dallo sfruttamento sessuale. Inoltre, è incriminata di aver fornito informazioni fuorvianti sulla sicurezza delle sue piattaforme. I social come terreno fertile per i predatori. Le accuse mosse nei confronti di Meta sono tutt’altro che irrilevanti. L’accusa sostiene che gli algoritmi e alcune funzionalità degli account di Meta incoraggino un uso eccessivo tra i più giovani, creando inoltre un “terreno fertile” per i predatori. Ciò che impugnano i procuratori è la consapevolezza dell’azienda sugli effetti dannosi, violando quindi le leggi statali volte a tutelare i consumatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
