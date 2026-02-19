Processo a Meta Zuckerberg difende Instagram dalle accuse

Mark Zuckerberg si presenta in tribunale a Los Angeles per difendere Meta dalle accuse di aver sviluppato Instagram in modo da favorire la dipendenza tra i minori. La causa sostiene che la piattaforma potrebbe influenzare negativamente gli adolescenti, ma il CEO ha negato questa accusa, spiegando che l’obiettivo di Instagram è offrire un’esperienza positiva. Durante l’udienza, Zuckerberg ha sottolineato che Meta si impegna a proteggere i giovani utenti e a rispettare le normative vigenti. La discussione continua sulla reale influenza dei social media sui più giovani.

Zuckerberg sotto accusa: Instagram nel mirino della giustizia per presunta dipendenza nei minori. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha difeso strenuamente Instagram in un tribunale di Los Angeles, negando che la piattaforma sia stata progettata per creare dipendenza nei giovani utenti. La causa, intentata da una donna che si identifica come "KGM", accusa diverse compagnie social di aver sfruttato vulnerabilità psicologiche per trattenere i minori sulle loro applicazioni, sollevando interrogativi cruciali sull'impatto dei social media sulla salute mentale delle nuove generazioni. La difesa di Meta: "Non creiamo dipendenza, rendiamo utile la piattaforma". Instagram al processo: Meta ammette rischi per i giovani, ma nega dipendenza. Focus su filtri e engagement. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, è stato chiamato in tribunale a Los Angeles in un processo che coinvolge anche altri giganti dei social media come YouTube, TikTok e Snap.