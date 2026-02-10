Scuola sanzionata dal Garante della Privacy | ha pubblicato i nomi degli studenti con i risultati delle prove intermedie esiti finali e calendario degli esami

Una scuola superiore di Como ha pubblicato sul suo sito i nomi degli studenti con i risultati delle prove, gli esiti finali e il calendario degli esami. Il Garante della Privacy ha subito sanzionato l’istituto, che ora dovrà rimuovere i dati e adottare misure più rigorose per tutelare la privacy degli studenti.

Un istituto superiore di Como ha reso disponibili sul proprio sito web materiali legati agli esami di Stato che non avrebbero dovuto essere accessibili pubblicamente. Tra i contenuti caricati figuravano i risultati delle prove intermedie, gli esiti finali e il calendario dei colloqui orali con l’indicazione dei nomi degli studenti, suddivisi per classe. La segnalazione è partita da una studentessa che ha presentato reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Como Scuola

Una scuola superiore del Lazio è stata sanzionata dal Garante per aver pubblicato online, sul proprio sito istituzionale, un documento contenente il nome di uno studente coinvolto in un procedimento disciplinare.

La Lazio perde Mattia Zaccagni per circa un mese.

