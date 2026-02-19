Il principe Andrea arrestato nel giorno del suo compleanno | Condivise informazioni con Epstein E' il primo reale a finire in manette nell' era moderna

Il principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia condiviso informazioni con Jeffrey Epstein. La notizia ha scosso la famiglia reale, mentre i poliziotti si sono presentati a Sandringham durante i festeggiamenti per il suo 66esimo compleanno. È il primo membro della famiglia reale a finire in custodia in tempi recenti. L’arresto ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla luce vecchi sospetti legati all’ex finanziere americano. La vicenda si svolge tra le mura della residenza reale, in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa.

L'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo stava festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono arrivate alla tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Perchè è stato arrestato L'ex principe Andrea è stato arrestato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Le dichiarazioni delle Polizia Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: «A seguito di un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine su questa accusa di cattiva condotta nell'esercizio della funzione pubblica.