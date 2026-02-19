Re Carlo I fu arrestato nel 1647 per alto tradimento, un episodio che segnò la fine del suo regno. La sua cattura avvenne durante la guerra civile inglese, quando soldati entrarono nella sua residenza di Whitehall e lo portarono via. La sua condanna a morte e successiva decapitazione cambiarono per sempre il volto della monarchia britannica. Oggi, l’evento rimane uno dei momenti più drammatici della storia reale d’Inghilterra, che si ripete con l’arresto dell’ex principe Andrea, avvenuto nella sua tenuta di Norfolk.

Londra – “Alto tradimento”, ma era il 1647. Bisogna risalire addirittura a re Carlo I per trovare l'ultimo membro di spicco della famiglia reale britannica arrestato prima che sei auto della polizia in borghese prelevassero l’ex principe Andrea, oggi 19 febbraio (giorno del suo 66esimo compleanno), nella tenuta di Norfolk. Andrew Mountbatten-Windsor è accusato di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo britannico. Quattro secoli scarsi fa a Carlo I andò molto peggio: processato dall'alta Corte, fu condannato a morte e decapitato per essersi rifiutato di accettare limiti all'autorità reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi fu Carlo I, l’ultimo reale inglese arrestato prima dell'ex principe Andrea: venne accusato di alto tradimento e decapitato

