Principe Andrea la polizia nella sua casa a Sandringham | cosa sta succedendo Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni
La polizia ha fatto visita alla casa del principe Andrea a Sandringham, il giorno del suo 66° compleanno, a causa di una segnalazione anonima. Durante l'intervento, agenti e forze dell'ordine hanno perquisito alcune stanze dell’abitazione, senza trovare nulla di sospetto. La visita delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di vicini e passanti, creando sussurri tra i residenti. La famiglia reale non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.
La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il principe Andrea sta festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono arrivate alla tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Al momento non è noto il motivo della loro presenza. Hanno parcheggiato vicino a Wood Farm, l'ex residenza del principe Filippo, dove Andrea è stato esiliato. Un uomo sembrava portare con sé un computer portatile in dotazione alla polizia. Il compleanno di Andrea Andrew, che oggi compie 66 anni, soggiorna a Sandringham dopo essere stato sfrattato dal fratello maggiore dalla Royal Lodge di Windsor in seguito al caso Epstein. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
“La servitù si rifiuta di servire il principe Andrea dopo le rivelazioni degli Epstein files”: ecco cosa sta succedendo nella tenuta di Re CarloLa tenuta di Sandringham si prepara a un nuovo capitolo.
Re Carlo si è dichiarato pronto a collaborare con la polizia contro il fratello Andrea. Che sta mettendo in crisi la monarchiaRe Carlo si è aperto a collaborare con le forze dell’ordine contro il fratello Andrea.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Scandalo a Buckingham Palace, l'ex principe Andrea ha portato diverse donne. «La monarchia potrebbe cadere»La monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti che potrebbe portare, secondo alcuni, all'abdicazione di Re Carlo III. Il ciclone ... ilgazzettino.it
Epstein, Re Carlo III pronto a collaborare contro Andrea per la prima volta: perché è una decisione storicaPer la prima volta, Buckingham Palace si dichiara disponibile a supportare la polizia sul caso Epstein, segnando una decisione storica per la Royal Family ... tg.la7.it
Il principe Andrea è stato avvistato a Marsh Farm mentre controllava i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa. facebook
Regno Unito: l’ex principe Andrea inoltrò un briefing riservato del Tesoro ad un amico banchiere x.com