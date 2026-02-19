Principe Andrea la polizia nella sua casa a Sandringham | cosa sta succedendo Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni

La polizia ha fatto visita alla casa del principe Andrea a Sandringham, il giorno del suo 66° compleanno, a causa di una segnalazione anonima. Durante l'intervento, agenti e forze dell'ordine hanno perquisito alcune stanze dell’abitazione, senza trovare nulla di sospetto. La visita delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di vicini e passanti, creando sussurri tra i residenti. La famiglia reale non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il principe Andrea sta festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono arrivate alla tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Al momento non è noto il motivo della loro presenza. Hanno parcheggiato vicino a Wood Farm, l'ex residenza del principe Filippo, dove Andrea è stato esiliato. Un uomo sembrava portare con sé un computer portatile in dotazione alla polizia. Il compleanno di Andrea Andrew, che oggi compie 66 anni, soggiorna a Sandringham dopo essere stato sfrattato dal fratello maggiore dalla Royal Lodge di Windsor in seguito al caso Epstein. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La tenuta di Sandringham si prepara a un nuovo capitolo.

Re Carlo si è aperto a collaborare con le forze dell'ordine contro il fratello Andrea.

