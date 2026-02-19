Caso Epstein ex principe Andrea arrestato a Londra con l' accusa di condotte illecite | ipotesi cauzione

L'ex principe Andrea è stato arrestato a Londra a causa delle indagini sul caso Epstein. Le autorità lo accusano di aver avuto condotte illecite in passato, collegandolo alle accuse che coinvolgono il noto finanziere. L’arresto arriva dopo alcune nuove testimonianze che lo mettono sotto pressione. Andrea si trova ora in custodia, mentre i suoi avvocati discutono sulla possibilità di ottenere la cauzione. La procura britannica ha confermato l’operazione, che ha scosso l’opinione pubblica e i vertici della monarchia.

L’ex principe Andrea è stato arrestato a Londra, nella residenza privata di Sandrigham, con l’accusa di “cattiva condotta in carica pubblica“. Stando alle prime indiscrezioni, l’arresto, avvenuto nel giorno del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor, sarebbe collegato a “sviluppi molto significativi nell’indagine sul caso Epstein“. Di cosa è accusato l’ex principe Andrea L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, è avvenuto nel giorno del suo 66esimo compleanno. La corrispondente speciale della BBC Lucy Manning ha spiegato: “Da quanto ho capito, c’è stato uno sviluppo molto significativo nell’indagine sugli Epstein Files. 🔗 Leggi su Virgilio.it

