Il principe Andrea arrestato a Sandringham | Condivise informazioni con Epstein Il compleanno in custodia in una stanza

Il principe Andrea è stato arrestato a Sandringham dopo che le autorità hanno scoperto che avrebbe scambiato informazioni con Jeffrey Epstein. La polizia ha fatto irruzione nella residenza durante le celebrazioni per il suo 66esimo compleanno, portandolo via in manette. La notizia ha sorpreso i presenti, che non si aspettavano un intervento così drastico nel giorno di festa. Le indagini si concentrano sui rapporti tra l’ex principe e il finanziere accusato di traffico di minori. La vicenda ha subito attirato l’attenzione dei media britannici.

