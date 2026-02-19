Primarie le candidature politiche al vaglio e la scommessa di coinvolgere i cittadini
Le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria sono state avviate, dopo che il sindaco uscente ha annunciato di non ricandidarsi. La causa è la richiesta di nuove figure politiche pronte a rappresentare i cittadini. Finora, diversi aspiranti hanno presentato le proprie candidature, sperando di conquistare il sostegno popolare. La sfida principale resta quella di coinvolgere attivamente gli elettori, molti dei quali sono ancora indecisi. La campagna entra nel vivo con incontri e confronti pubblici, mentre si attende una risposta chiara dalla comunità locale.
Il regolamento delle pre-elezioni del centrosinistra e la fase di confronto interno ancora in corso per sciogliere la riserva sulle (eventuali) candidature che si aggiungeranno a Battaglia e Canale La porta è aperta a tutti e per le primarie reggine del centrosinistra il mantra sembra essere "chi vorrà, si candiderà". Una prospettiva che certamente prende atto del dissenso di una parte consistente del polo progressista, da cui era stato auspicato l'accordo su un candidato di superamento, e del rischio che l'appuntamento elettorale interno si trasformi nell'annunciato derby tra Mimmo Battaglia per il Pd e Massimo Canale con il movimento Onda Orange.
Comunali Milano, gioco d’anticipo nel Pd: le primarie non oltre novembre per evitare il caos con le PoliticheA Milano, nel contesto delle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico si prepara a pianificare le primarie, con l’obiettivo di evitarne sovrapposizioni con le politiche nazionali.
Elezioni Comunali, il regolamento delle primarie: requisiti, modalità di voto e impegno per gli sconfitti. Sono esclusi dal diritto di voto i/le candidati/e del centrodestra alle elezioni amministrative 2020 e coloro che risultano militanti o elettori di partiti o movimenti contrapposti al centrosinistra
Primarie e rinnovamento: l'appello di Donegani al Pd siciliano. Miguel Donegani, Segretario regionale PeR – Progressisti e Rinnovatori e responsabile organizzativo Controcorrente, commenta l'intervista rilasciata a LiveSicilia da parte del segretario regionale del
"Il Pd ha avviato il confronto sulle Regionali. Primarie Uno degli strumenti"