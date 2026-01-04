Comunali Milano gioco d’anticipo nel Pd | le primarie non oltre novembre per evitare il caos con le Politiche

A Milano, nel contesto delle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico si prepara a pianificare le primarie, con l’obiettivo di evitarne sovrapposizioni con le politiche nazionali. La discussione sulla data si intensifica, con alcuni membri che si stanno già muovendo per fissare un appuntamento entro novembre. La scelta della data diventa quindi strategica per garantire un percorso elettorale ordinato e senza confusione.

Milano – Primarie, probabilmente. Ma se sì, quando? Nel Partito democratico milanese c’è chi si porta avanti, dà ormai per scontata la competizione interna al centrosinistra per la scelta de l candidato sindaco e ragiona su quando fissare la data del voto. La tempistica delle primarie che incoronarono Giuseppe Sala (febbraio 2016) viene considerata inadatta perché troppo a ridosso delle Comunali. La situazione politica attuale è diversa: nel 2027 Politiche e Comunali potrebbero coincidere. Election day o due elezioni a poche settimane una dall’altra, poco cambia. L’obiettivo quasi obbligato è giocare d’anticipo e convocare le primarie prima, ad ottobre o al massimo a novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

