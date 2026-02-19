Prima pagina Corriere dello Sport | Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu

Chivu si mostra deluso dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha portato il Milan a perdere sette punti in classifica. La causa principale è stata la prestazione deludente dei rossoneri, che hanno subito due gol nel primo tempo. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una partita difficile, con poche occasioni per la squadra di casa. L’allenatore ha cercato di motivare i giocatori a fine match, ma la frustrazione è evidente tra i sostenitori. La squadra ora si prepara a una sfida decisiva contro la Juventus.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il crollo Inter in Champions League. Il Bodo Glimt vince 3-1. Il +7 in campionato sul Milan non consola Chivu. Spalletti non perde Bremer. Prestianni e Vinicius, uno sta mentendo. Bologna attacco con Odgaard. La Viola in Europa con la testa a Pisa.