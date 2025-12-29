Prima pagina Corriere dello Sport | Milan Nkunku doppietta e Pulisic firmano il 3-0 sul Verona

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, si evidenzia la vittoria del Milan contro il Verona, con Nkunku autore di una doppietta e Pulisic che firma il terzo gol, portando i rossoneri a un 3-0. La rassegna stampa di lunedì 29 dicembre 2025 presenta le principali notizie sulla squadra e le novità di calciomercato, offrendo un quadro aggiornato sulla stagione dei rossoneri.

