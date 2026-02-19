Prima il verde poi il grigio Non rimane più nulla del parco di via Volta

Il parco di via Volta, un tempo ricco di alberi e spazi verdi, ora è ridotto a un cumulo di tronchi. La trasformazione deriva dalla recente operazione di abbattimento, motivata dalla sicurezza pubblica. Le piante sono state rimosse per rischio di crolli e per far spazio a future opere. I residenti si sono ritrovati di fronte a un’area completamente spoglia, con i rami tagliati sparsi e il terreno sconvolto. La scena lascia un vuoto nel quartiere, che ora si prepara a un possibile nuovo progetto.

Del parco alberato che per anni ha caratterizzato via Volta, regalando un polmone verde alla strada e a tutti i suoi residenti, ora non rimane che un mucchio di tronchi accatastati a terra, circondati da un'immagine desolante. "Uno scempio ambientale " lo definisce il Circolo Ambiente Ilaria Alpi, che fin da subito si è battuto contro il taglio di quegli alberi a grande fusto, per lasciare spazio a una palazzina e un parcheggio consentiti dal piano regolatore che prevede questa destinazione d'uso su aree private. "Nel frattempo – prosegue il Circolo Ambiente - abbiamo ricevuto la risposta della Soprintendenza alla nostra segnalazione: afferma di non avere competenza sul progetto, essendo l'area non vincolata dal punto di vista paesaggistico.