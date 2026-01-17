Nainggolan non ha dubbi | Il no alla Juve? Non rinnego nulla Spalletti? Un genio del calcio vi racconto quella volta in cui… Poi il commento a sorpresa sul valore di Yildiz

Nainggolan commenta la sua esperienza con Spalletti, definendolo un genio del calcio, e riflette sul suo rifiuto alla Juventus, senza rimpianti. Il calciatore sottolinea l’importanza di alcuni aspetti tattici e tecnico-tattici, evidenziando anche il valore di Yildiz. Un’analisi sobria e pensata, che offre spunti interessanti sul calcio e sulle scelte di carriera.

Nainggolan esalta il lavoro di Spalletti ma avverte sulla mancanza di una punta fisica. Le parole anche sul "no" rifilato alla Juventus. L'intervista a tutto campo rilasciata da Radja Nainggolan a La Gazzetta dello Sport rappresenta un'investitura totale e appassionata per l'attuale guida tecnica bianconera. Il "Ninja", mai banale nelle sue esternazioni, incorona Luciano Spalletti come il vero artefice della rinascita della Vecchia Signora, definendolo senza esitazioni il suo «papà del calcio» e un autentico «genio» capace di vedere soluzioni invisibili agli altri. Scendendo nei dettagli tecnico-tattici, Nainggolan benedice la metamorfosi di Weston McKennie: un giocatore totale che «difende, attacca e gioca in mille ruoli», interpretando il calcio moderno proprio come faceva lui.

