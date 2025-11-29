Previsioni meteo a Milano e in Lombardia pioggia e neve Ecco quando e dove

Milano, 29 novembre 2025 - Weekend a due facce con sole e poi un progressivo peggioramento da domenica che porterà cielo grigio, pioggia in pianura e neve in montagna. Una situazione climatica che dovrebbe caratterizzare anche tutta la prossima settimana con temperature (medie) massime tra i 7 e i 10 gradi e minime tra lo zero e i 4. Ad accentuare il senso di freddo dovrebbe incidere il tasso di umidità Meteo Lombardia. “ Tra domenica 30 e lunedì 1 dicembre – spiegano gli esperti Arpa – cielo molto nuvoloso per una perturbazione Nord Atlantica in transito da ovest verso est. Possibili deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio di domenica, inizialmente sotto forma di pioggia in pianura e neve oltre i 1300 metri; dalla notte fino a lunedì mattina possibili nevicate a quote via via più basse, localmente possibili anche nelle valli attorno i 1000 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Previsioni meteo a Milano e in Lombardia, pioggia e neve. Ecco quando e dove

