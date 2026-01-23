Musica e inclusione alla Domus mazziniana ' Il metodo Abreu e la creazione di orchestre giovanili inclusive'

Il 24 gennaio alle ore 10:00 presso la Domus Mazziniana si terrà un incontro dedicato al Metodo Abreu e alla creazione di orchestre giovanili inclusive. Promosso dall’orchestra Oltreconfine, l’evento offre l’opportunità di approfondire come la musica possa favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo delle giovani generazioni. Un’occasione per conoscere un approccio innovativo e condiviso nel campo dell’educazione musicale e dell’integrazione.

