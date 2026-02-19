Presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 Colella | Correre nella bellezza

La Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 è stata ufficialmente presentata, con Colella che ha invitato i runner a scoprire la bellezza del percorso cittadino. La gara si svolgerà nel cuore di Napoli, attraversando quartieri storici e zone suggestive. Contestualmente, si sono tenuti eventi al Circolo ILVA: la Coppa Nisida e il Meeting di Canottaggio delle Special Olympics, che hanno attirato numerosi partecipanti e appassionati. Bagnoli torna così a rivestire un ruolo importante nel panorama sportivo della città, confermando il suo appeal.

"Correre nella Bellezza. A Napoli, nell'anno della Capitale europea dello Sport 2026, è possibile. E la città si prepara ad accogliere una colorata e pacifica invasione. Ben 10 mila runners invaderanno le nostre strade, una fiumana di atleti che si staglierà lungo il percorso di 21,097 km, ammirando uno scenario mozzafiato, tra i più suggestivi del Mediterraneo e non solo". Lo ha dichiarato Sergio Colella, Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto quest'oggi nella Sala Giunta del Comune alla presentazione della mezza maratona organizzata da Carlo Capalbo.