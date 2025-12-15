Vent' anni del Premio Puglisi assegnati i riconoscimenti in un Teatro Politeama gremito

Celebrata al Teatro Politeama, la 20ª edizione del Premio internazionale Padre Pino Puglisi ha riconosciuto figure esemplari, sottolineando valori di equità e umanità. L’evento, promosso dall’Arcidiocesi di Palermo e dall’associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio delle istituzioni, ha visto un pubblico gremito in un’atmosfera di riconoscenza e rispetto.

Equità e umanità: sono i valori che emergono dalla celebrazione della 20° edizione del Premio internazionale Padre Pino Puglisi promosso dall'Arcidiocesi di Palermo e dall'associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio del ministro per lo Sport e i Giovani e del Comune di Palermo. Nel campo della salute, il Premio va a Debora Castrogiovanni, senologa della clinica La Maddalena di Palermo, per la sua umanità e professionalità nel prendersi cura delle donne.