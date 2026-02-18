Consegnata la Bonissima ad Ermanno Zanotti ex assessore e storico volontario

Ermanno Zanotti, ex assessore e volontario di lunga data, ha ricevuto la Bonissima durante una cerimonia a Modena, città che quest’anno celebra il volontariato con eventi dedicati. La consegna del riconoscimento avviene in un momento in cui la città si impegna a rafforzare il ruolo delle associazioni locali. Zanotti ha dedicato anni al sostegno di progetti sociali e culturali, diventando un punto di riferimento per molti. La comunità ha voluto premiare il suo impegno costante e la passione che lo anima ancora oggi.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha consegnato la statuetta simbolo della città a un protagonista della cittadinanza attiva nell’anno di Modena Capitale del Volontariato Nell’anno in cui Modena è Capitale italiana del Volontariato, la città sceglie di rendere omaggio a uno dei suoi interpreti più coerenti e appassionati. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Massimo Mezzetti ha consegnato a Ermanno Zanotti la statuetta della Bonissima, simbolo identitario e civico per eccellenza, quale segno di riconoscenza per il contributo offerto alla crescita sociale e culturale del territorio. Un gesto che riconosce una vita spesa nel servizio alla comunità, nella costruzione di reti, nella difesa di quei legami associativi che costituiscono l’ossatura della coesione modenese.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: La Croce d’Oro piange Giovanni Vannucci, storico volontario Capitale della Cultura, l'ex assessore e storico Gabriele Zelli: "Dal patrimonio storico ai musei, non basta investire. Serve una visione"Gabriele Zelli, ex assessore e storico, sottolinea l’importanza di una visione strategica per valorizzare il patrimonio culturale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’assessora Carla Ferrari consegna la Bonissima a Maria per i 100 anni. MONTICHIARI: ADDIO AL DOTTOR EROS ZANOTTI, PER 30 ANNI STIMATO MEDICO DELL'OSPEDALE MONTECLARENSE di Federico Migliorati Ha suscitato vasta commozione a Montichiari la scomparsa improvvisa del dottor Eros Zanotti, vittima di un inc facebook Partono oggi da Palermo gli incontri formativi in Sicilia per il proselitismo promossi da @InasCisl e @FnpCisl, alla presenza dei segretari generali @CislPaTp @federicabad, @fnpcislpatp Armando Zanotti e il responsabile @InasCislSicilia @giorgiosanzone. x.com